LeBron James, les Cavs pas forcément emballés par l’idée d’un retour ?

Lors du All-Star Break, LeBron James a fait passer quelques messages. Désormais plutôt habile pour maîtriser sa communication, l'ailier a clairement mis un coup de pression aux Los Angeles Lakers par rapport à son avenir.

Ainsi, le natif d'Akron a notamment ouvert la porte à un retour aux Cleveland Cavaliers avant la fin de sa carrière. Mais est-ce vraiment une possibilité ? En 2023, le King sera officiellement agent libre, une aubaine pour la franchise de l'Ohio ? Pas forcément...

D'après les informations du journaliste Marc Stein, les Cavs n'ont pas l'intention de sauter sur cette occasion. Grâce à une reconstruction réalisée ces dernières années, Cleveland dispose actuellement d'un groupe jeune et talentueux.

Et une arrivée de LBJ, même libre, changerait forcément la dynamique au sein de l'effectif. La direction de Cleveland se poserait également des questions sur l'intérêt, dans le projet actuel, d'accorder un énorme contrat à un joueur qui aura 39 ans à ce moment-là.

De plus, les Cavs veulent continuer de donner des responsabilités aux jeunes pour qu'ils continuent de se développer. Et l'éventuel recrutement de LeBron James redistribuerait les rôles et les statuts. Malgré son talent et son histoire avec Cleveland, il pourrait donc être recalé...

