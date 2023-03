Barkley encense LeBron, “la plus grande histoire de l’histoire du sport”

Charles Barkley critique assez souvent les superstars actuelles en NBA pour que l'on reconnaisse qu'il peut aussi se montrer positif. C'est rare, mais ça arrive. Dans un entretien au long cours avec Sports Illustrated, "Chuck" a évoqué LeBron James et tout le bien qu'il pense du "King". S'il a refusé d'entrer dans le débat du GOAT puisqu'à ses yeux il n'y a que des "GOAT pour chaque génération", son admiration pour le parcours de LeBron est réel.

"Voilà ce que je peux dire à propos de LeBron. Son histoire est la plus belle de l'histoire du sport. Regardez les autres joueurs qui sont directement passés du lycée à la NBA : Kobe Bryant a eu des difficultés, Kevin Garnett, Tracy McGrady et Dwight Howard aussi. LeBron est le seul qui a connu le succès dès le premier jour. Il était fort dès le départ et est toujours au top aujourd'hui.

Mais le plus incroyable à son sujet, c'est qu'il vit dans une époque où l'information tourne 24 heures sur 24, avec des téléphones portables et Internet, mais qu'il ne s'est jamais retrouvé dans des problèmes. Aucun scandale entre le moment où il est arrivé, prêt, à 18 ans, et celui où il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA 20 ans plus tard. Faire ça sans jamais déconner, c'est incroyable.

Il a survécu à la hype et a dépassé les attentes, alors qu'il vit dans une époque où des gens essayent de t'atteindre constamment avec les téléphones, Internet. Je dis toujours aux gens que son histoire est la plus grande de l'histoire du sport.

LeBron est un homme très sympathique. [...] Il a donné des boulots à ses gars d'Akron et c'est la différence entre les autres et lui. Il ne leur a pas juste donné de l'argent pour qu'ils traînent avec lui. Il leur a donné des boulots dans lesquels ils ont dépassé les attentes. A mon époque, on recevait de l'argent et on le filait à nos amis. Lui leur a donné du travail et il mérite d'être félicité pour ça".