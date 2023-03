Kevin Durant et Charles Barkley se sont pris le bec par médias interposés. L'un n'accepte pas la critique, l'autre trouve la nouvelle génération trop sensible.

Tiens, ça faisait longtemps que Charles Barkley et une star actuelle ne s'étaient pas envoyé des piques par médias interposés. "Chuck" a profité de son passage dans l'émission 60 minutes pour glisser quelques tacles sur les joueurs actuels, en particulier Kevin Durant. Pas sur l'aspect talent, bien entendu, mais sur leur mental.

"Kevin Durant ? Il est très sensible... C'est un super joueur, mais il fait partie d'une génération qui pense qu'elle ne peut pas être critiquée. Il ne s'est jamais regardé dans un miroir en se demandant si ces critiques étaient justifiées. Dire que les joueurs actuels sont plus sensibles aux critiques que nous l'étions, c'est un euphémisme".

Kevin Durant étant très connecté et au courant de tout ce qui se dit sur lui, il n'a pas manqué de réagir dans un tweet.

"Tu n'en as pas marre, Chuck ? Je ne respecterai jamais ce qui sort de ta bouche, mon gars. Il faut que tu t'y fasses".

Voilà, voilà... Le trade de KD vers Phoenix n'a pas adouci la position de Barkley vis à vis de ce qu'il considère être un manque de courage. Et KD ne s'est pas mis subitement à respecter l'avis du Hall of Famer et membre de la Dream Team.

