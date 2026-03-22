LeBron James a salué Luke Kennard après son tir de la gagne contre Orlando, assurant qu’il savait déjà que le shoot allait rentrer en voyant le ballon dans ses mains.

Cette nuit, les Lakers sont allés arracher une victoire précieuse sur le parquet d’Orlando (105-104), grâce à un tir au buzzer signé Luke Kennard à 1 seconde de la fin. Sur la dernière séquence, Marcus Smart a trouvé Kennard seul derrière l’arc et le shooteur n’a pas tremblé pour offrir à Los Angeles un 9e succès de suite. Visiblement, LeBron James n’a pas été surpris une seule seconde.

Après la rencontre, le King a envoyé un joli message de confiance à son coéquipier : « Quand je me suis retourné et que j’ai vu que le ballon était dans ses mains sur un tir à 3-points complètement ouvert, je savais que ça rentrerait. » Une manière simple et très forte de rappeler à quel point Kennard est respecté pour son adresse, même dans les moments les plus tendus.

Ce n’est pas juste une déclaration sympa lâchée à chaud. C’est aussi tout le sens de la présence de Kennard dans cet effectif. Le shooteur est là pour ça : punir immédiatement dès qu’une défense se referme sur LeBron, Luka Doncic ou Austin Reaves. Même si sa réussite avait un peu fluctué récemment, JJ Redick lui avait encore demandé de continuer à prendre ses tirs avec confiance.

Luke Kennard a terminé la soirée avec 13 points et 3 paniers à 3-points, pendant que Luka Doncic menait les Lakers avec 33 points et 8 passes, et qu’Austin Reaves ajoutait 26 points.