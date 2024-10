Pour la première fois, LeBron James et Stephen Curry ont joué sous le même maillot dans un tournoi compétitif. Cet été, les deux hommes ont partagé une belle aventure au sein de Team USA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec une médaille d'or remportée.

Tout au long de cette compétition, les deux superstars ont d'ailleurs affiché une excellente entente. Opposés pendant des années en NBA, ils se sont régalés comme coéquipiers. Et de son côté, le King va garder un souvenir très fort de cette expérience.

"C'était encore plus fort que je l'avais imaginé. J'étais vraiment très impatient à l'idée de pouvoir enfin faire équipe avec lui dans une telle atmosphère : la victoire ou l'échec. Et j'ai donc ressenti ça aux Jeux Olympiques.

C'était vraiment tout ce dont je rêvais et ce à quoi j'aspirais avec cette équipe, aux côtés de Steph. Des souvenirs inoubliables. Je me souviendrai donc de cette aventure dans ma carrière de basketteur pour le reste de ma vie, c'est certain.

Si une nouvelle collaboration avec Curry est possible ? Je n'en ai aucune idée", a ainsi répété LeBron James pour le LA Times.

Sauf surprise, ce duo ne devrait pas se reformer en compétition. Que ce soit en sélection ou en NBA. Peut-être dans un All-Star Game. Mais cette association, entre les deux visages d'une génération, restera dans l'histoire.

