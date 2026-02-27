LeBron James et le tir à 3 points, c’est fini ?

LeBron James ne fait pas une bonne saison à 3 points et cela a des implications sur les résultats des Lakers.

Malgré ses 41 ans et une capacité intacte à rester productif au scoring et à la création, LeBron James connaît une saison 2025-26 totalement atypique derrière l’arc avec les Los Angeles Lakers. Le King est à 29,9% de réussite à 3 points sur 4,6 tentatives par match, ce qui fait de lui le plus faible pourcentage à distance parmi les joueurs qui tirent au moins 4 fois par match sur un seuil de 40 matchs joués minimum.

Pour mettre cette baisse en perspective, il faut remonter à ses saisons récentes : en 2024-25, LeBron avait encore affiché une adresse respectable à 37,6% à 3 points, ce qui était parfaitement dans la moyenne haute de sa carrière. Et l’année encore précédente, 2023-24, il avait même été très solide à distance, flirtant avec 41% (une de ses meilleures saisons en la matière). Cette chute spectaculaire est donc significative. Et peut-être préfigure-t-elle de la suite et des dernières saisons du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA ?

L’évolution naturelle du jeu de LeBron James à mesure qu’il gère son corps, un rôle offensif qui privilégie davantage la création pour Luka Doncic et les autres shooteurs du roster, ainsi qu’une efficacité tout simplement moins stable derrière l’arc peuvent expliquer cette baisse drastique.

Cela dit, LeBron compense souvent cette inefficacité relative par son jeu global : scoring au milieu de la raquette, passes décisives et leadership sur le parquet. Mais pour une équipe qui se rêvait en contender, ses difficultés à 3 points sont une réelle zone d’interrogation stratégique, surtout dans une NBA qui valorise de plus en plus l’efficience du tir à distance...