LeBron James fait mieux que Jordan et Kobe réunis

LeBron James atteint un record fou en NBA avec 70 titres de Player of the Week, loin devant Jordan et Kobe, même réunis.

LeBron James continue d’empiler les exploits, même à 41 ans. La superstar des Los Angeles Lakers vient d’être élue Player of the Week. Et ce pour la 70e fois de sa carrière, un record absolu en NBA.

Un chiffre qui donne le vertige… et qui le place très loin devant tous les autres joueurs de l’histoire. Même quand il s’y mettent à deux.

Même Jordan et Kobe réunis restent derrière

Pour mesurer l’ampleur de la performance, il suffit de regarder les poursuivants. Kobe Bryant et Kevin Durant sont deuxièmes avec 33 trophées chacun. Michael Jordan, lui, en compte 25.

Autrement dit, Kobe Bryant et Michael Jordan réunis totalisent 58 distinctions, soit encore très loin des 70 de LeBron James.

Une longévité unique

Cette 70e récompense illustre avant tout la constance exceptionnelle de LeBron James au plus haut niveau. Sur la semaine concernée, il tournait encore à 24,0 points à 56,3 % au tir, avec 6,0 rebonds, 9,7 passes et 3,0 interceptions de moyenne, en seulement 27 minutes.

Des performances qui montrent qu’il reste un joueur majeur, même dans sa 23e saison.

Toujours au sommet avec les Lakers

LeBron James continue de porter les Los Angeles Lakers, qui ont terminé la saison régulière avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites.

À l’approche des playoffs, ce nouveau record vient rappeler que, malgré les années, son impact reste unique dans l’histoire de la ligue.

Une intersaison folle avec le départ de trois superstars ?