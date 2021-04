LeBron James, joueur, coach, GM… et patron de chaîne télé

Etre LeBron James, c’est du boulot quand même. On a l’habitude, la star des Los Angeles Lakers s’occupe de tout dans les clubs où il passe. Les mauvaises (?) langues diront même qu’il est aussi coach, GM, et carrément agent puisque ses liens avec Klutch Sports et Rich Paul le mènent aux frontières de la notion de conflit d’intérêt. Pas au-delà bien sûr, puisque sinon la NBA l’aurait déjà sanctionné, non ? Non ? Bref, en tout cas, LBJ multiplie les casquettes.

Et on vient de lui en découvrir une nouvelle. Il doit s'ennuyer depuis qu'il est blessé et en profite pour découvrir de nouveaux horizons. Et grâce à son temps libre, il est visiblement devenu patron de chaîne télé. En tout cas, c’est la conclusion qu’on peut en tirer quand on voit la vitesse à laquelle les équipes de Spectrum SportsNet ont réagi à son coup de pression. Un gentil coup de pression, hein.

Pendant la première mi-temps du match contre les Bucks, LeBron James a noté que le diffuseur local des Los Angeles Lakers n’affichait pas le chrono et le score sur l’écran. Ni une ni deux, il a donc envoyé un message sur Twitter, très poli, mais en taggant la chaîne et son équipe.

Hey @SpectrumSN I’m home watching my @Lakers game. Can we display the score please?? Thank you! — LeBron James (@KingJames) April 1, 2021

Autant dire que les petites mains de la télé locale ont vite satisfait aux exigences du boss :

Thank you guys! 🙏🏾👑 — LeBron James (@KingJames) April 1, 2021

Merci patron.