LeBron James et Klutch patrons des Lakers ? La réponse cash de la boss

Sans le moindre doute, LeBron James a une énorme influence sur les décisions prises aux Los Angeles Lakers. Mais à quel point ? Au cours des derniers mois, certains observateurs ont souvent pointé du doigt des choix dictés par Klutch Sports, l'agence de l'agent du King, Rich Paul.

Un débat persistant qui commence à agacer chez les Angelenos. Lors d'un entretien accordé au Los Angeles Times, la propriétaire Jeanie Buss a ainsi tenu à réaliser une mise au point.

"Il est normal, lorsque vous avez un ou plusieurs joueurs de haut niveau, de s'appuyer sur eux. Je pense que c'est une bonne idée. Je veux que LeBron ait confiance en l'équipe, qu'il sache que nous avons les pièces pour gagner un championnat. Il faut qu'il soit heureux. Je veux m'assurer qu'il est heureux.

Mais ont-ils le dernier mot ? Non. Est-ce qu'ils dirigent l'équipe ? Non, non, pas du tout. Je suis la propriétaire majoritaire des Los Angeles Lakers, je suis tenu responsable de chaque décision qui est prise ici", a insisté la boss des Californiens.