Qui de Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry ou encore Tim Duncan est le meilleur joueur depuis l’an 2000 ? Où se situeraient dans un classement ceux qui dominent l’époque récente, comme Nikola Jokic, Luka Doncic ou Giannis Antetkounmpo ?

Element de réponse chez The Athletic qui a publié son classement des 25 meilleurs joueurs NBA du 21e siècle, une liste établie par un panel de 43 journalistes, podcasteurs et éditeurs invités à voter de la 1re à la 25e place. Un exercice toujours discutable, mais qui reflète parfaitement l’évolution du jeu depuis l’ère post-Y2K : plus rapide, plus spacée, plus internationale.

LeBron James, devant Curry, Duncan et Kobe

Sans surprise, LeBron James trône en tête. Le quadruple champion est désigné comme le joueur le plus marquant de ce premier quart de siècle. Devant celui qui a révolutionné le jeu (ou le plus symbolisé et contribué à cette révolution), Stephen Curry, maître absolu du tir à trois points.

Derrière, The Athletic tranche le débat qui animait les années 2000 : Tim Duncan ou Kobe Bryant ? Un débat qui est toujours aussi serré puisque la légende des San Antonio Spurs est sur la troisième marche du podium, alors que celle des Los Angeles Lakers finit quatrième du vote.

Le top 5 est complété par un Européen qui est lui aussi en train de révolutionner son sport : Nikola Jokic, triple MVP.

Voici le top 25 révélé par The Athletic :

LeBron James Stephen Curry Tim Duncan Kobe Bryant Nikola Jokic Kevin Durant Shaquille O’Neal Giannis Antetokounmpo Dirk Nowitzki Dwyane Wade Kevin Garnett Kawhi Leonard Chris Paul James Harden Steve Nash Russell Westbrook Allen Iverson Dwight Howard Luka Doncic Paul Pierce Anthony Davis Jason Kidd Jayson Tatum Carmelo Anthony Shai Gilgeous-Alexander

Une liste qui montre à quel point les styles et les profils ont changé depuis l’époque où les attaques vivaient essentiellement dans la raquette.

Une NBA plus internationale que jamais

Le classement souligne aussi la dimension mondiale prise par la ligue. La sélection inclut des stars venues de Serbie (Nikola Jokic), Allemagne (Dirk Nowitzki), Grèce (Giannis Antetokounmpo), Slovénie (Luka Doncic) ou encore Canada (Shai Gilgeous-Alexander).

Victor Wembanyama n’est pas éligible puisqu’il débute à peine sa carrière, mais Luka Doncic, qu’il ne faut plus associer aux Mavericks, apparaît déjà 19e, preuve de son impact précoce.

Quelques absents notables

The Athletic précise que plusieurs grands noms ont obtenu des votes, mais pas assez comme Joel Embiid, Tracy McGrady, Damian Lillard… une preuve, selon eux, de la profondeur historique du talent depuis 25 ans.

Plus qu’un classement définitif, ce ranking est une manière de voir ce qu’est devenu la NBA ces dernières années et comment le jeu a évolué. Mais aussi une bonne raison de débattre sans fin.

