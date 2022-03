LeBron James, l’exploit magique d’un scoreur d’exception

Juste après avoir regretté de ne pas être assez souvent considéré parmi les meilleurs scoreurs de tous les temps, LeBron James s’est lâché sur les Golden State Warriors en leur claquant 56 points dans la truffe. Le King trouvait injuste de ne pas être cité en compagnie des Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant et compagnie alors qu’il est susceptible de terminer sa carrière tout en haut au nombre de points marqués.

🔥 LeBron is ON FIRE 🔥 49 PTS (17-for-27 FGM) GET TO ABC NOW pic.twitter.com/waCdk29cwj — NBA (@NBA) March 6, 2022

Il voulait faire taire les détracteurs. Donner tort à ceux qui doutent, ceux qui oublient. La lutte quotidienne d’un homme qui s’est haussé son niveau de jeu dans l’adversité depuis… le lycée. James tenait aussi à calmer la partie des supporters des Los Angeles Lakers qui avait osé le siffler lors d’une défaite humiliante contre les New Orleans Pelicans. Puis, surtout, ce qu’il veut, c’est gagner. Et ses 56 pions ont permis aux siens de se sortir d’une mauvaise passe en enfonçant Stephen Curry et ses partenaires.

Il est devenu du même coup le deuxième joueur le plus âgé de l’Histoire à inscrire autant de points. Un accomplissement de plus, certes anecdotique mais qui témoigne encore une fois de sa longévité extraordinaire au sommet.

« Il a été phénoménal ce soir », confiait son ami et coéquipier Carmelo Anthony. « Il nous a porté sur ses épaules et nous a permis de faire ce comeback. »

LeBron James, scoreur efficace

Menés de 10 points à un quart d’heure de la fin puis de 5 à l’entame du quatrième quart-temps, les Angelenos ont fait la différence dans le money time. Moment où ils ont pris l’habitude de s’écrouler. Mais pas cette fois. Pas avec un LeBron James aussi percutant et aussi tranchant. Il a converti 19 de ses 31 tentatives dont 6 sur 11 derrière l’arc. Tout en provoquant des fautes (12 sur 13 aux lancers). Une masterclass.

Cette victoire va faire du bien au moral des Lakers et elle rappelle, en avait-on seulement besoin, que le natif d’Akron est un homme à part. Il ne peut sans doute pas mener cette équipe, pleine de lacunes, tout en haut. Mais les éclats comme celui de la nuit dernière nous permettent de vibrer encore un peu. Jordan a mis 51 points à 37 ans mais en prenant 38 tirs. Bryant en a mis 60 en tentent sa chance 50 fois. Avec 56 points en 31 tirs à 37 balais, LeBron James montre non seulement qu'il est encore l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps, mais aussi l'un des plus efficaces.

