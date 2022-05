LeBron James et les Lakers en désaccord sur le choix du coach ?

Au terme d'une saison ratée, les Los Angeles Lakers doivent prendre une première décision importante : le futur coach. Après le licenciement de Frank Vogel, les Angelenos ont lancé les grandes manœuvres. Et sans surprise, la voix de LeBron James devrait compter lors de ce choix.

Aux dernières nouvelles, trois finalistes se disputent encore ce poste : Darvin Ham, Terry Stotts et Kenny Atkinson. Et selon le journaliste de The Heavy Sean Deveney, les décideurs californiens ont une vraie préférence pour Ham.

Actuellement assistant aux Milwaukee Bucks, il n'a aucune expérience en tant que numéro 1. Ainsi, les Lakers le considéreraient plus simple à "maîtriser" afin d'utiliser, au mieux, les qualités du meneur Russell Westbrook.

Mais ce choix ne ferait pas l'unanimité en interne, notamment auprès de James ! En effet, le King souhaiterait l'arrivée d'un technicien plus expérimenté avec une volonté affirmée de gagner, dès la saison 2022-2023, le titre NBA.

Ainsi, si LBJ pouvait vraiment choisir, l'entraîneur des Philadelphia Sixers Doc Rivers serait sa priorité. Une rumeur tout de même étonnante. Car récemment, il se disait justement que Darvin Ham incarnait le "chouchou" du natif d'Akron.

Puis peu importe le choix du coach, les Lakers ont l'obligation de viser la victoire sur le court terme en raison de l'âge de LeBron James. En tout cas, pour se relancer, les Californiens n'ont pas le droit à l'erreur...

Non, Phil Jackson ne choisira pas le prochain coach des Lakers