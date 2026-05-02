Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Pistons @ Magic (3-3) : 93-79

Cavaliers @ Raptors (3-3) : 110-112 (après OT)

Lakers @ Rockets (4-2) : 98-78

LeBron James et les Lakers vont défier OKC !

- Fin des espoirs et de saison pour les Houston Rockets ! Après une belle réaction d'orgueil avec deux victoires consécutives, les Texans ont subi la loi des Los Angeles Lakers (78-98) lors du Game 6. Alors qu'ils avaient l'opportunité, à domicile, d'égaliser pour disputer un Game 7, les Rockets ont déçu...

Dépassé par l'agressivité des Californiens, Houston a rapidement couru après le score. LeBron James (28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds) a sonné la charge avec un 27-3 déterminant pour créer un écart de 18 points à la mi-temps.

Le duo Amen Thompson (18 points, 8 rebonds) - Alperen Sengun (17 points, 11 rebonds) a bien tenté de répondre. Mais le collectif des Angelenos a fait la différence. Rui Hachimura (21 points) s'est mis en évidence, tout comme Deandre Ayton (7 points, 16 rebonds) et Marcus Smart (7 points, 7 rebonds).

Finalement, un 10-3 pour débuter le 4ème quart-temps a plié les débats en faveur des Lakers. Au prochain tour, Los Angeles va donc défier l'Oklahoma City Thunder. Avec un espoir : avoir la possibilité de rivaliser avec le potentiel retour de Luka Doncic. Pour Houston, il s'agit d'une fin décevante, à l'image de cet exercice.

Le panier dingue de RJ Barrett !

- Une victoire miraculeuse ! Grâce à un panier décisif de RJ Barrett, les Toronto Raptors ont égalisé, après prolongation, dans la série contre les Cleveland Cavaliers (112-110). Après un début de match très offensif, les Canadiens avaient réussi à prendre le contrôle des débats.

En forme, Scottie Barnes (25 points, 14 passes décisives) a montré la voie à suivre. Et il a été bien épaulé par Barrett (24 points) et Ja'Kobe Walter (24 points). En plus de l'impact intéressant de Collin Murray-Boyles (17 points) en sortie de banc.

Alors que les Raptors semblaient bien partis pour remporter ce match, les Cavs ont eu du répondant. James Harden (16 points, 9 rebonds, 9 passes décisives) a sonné la révolte. Puis l'association Donovan Mitchell (24 points) - Evan Mobley (26 points et 14 rebonds) a totalement relancé le match.

Après une prolongation arrachée par Mobley, Cleveland avait même pris l'avantage. Mais à 110-109, Barrett a inscrit un panier à longue distance miraculeux : après un rebond sur le cercle, le ballon a terminé par traverser le filet ! Un succès fou à la maison pour permettre à Toronto de jouer un Game 7 à Cleveland.

RJ BARRETT INSANE GAME-WINNER TO FORCE GAME 7 OMG 😱🚨 WHAT. A. SHOT. 🤯 pic.twitter.com/jKpkqPW6y3 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2026

La folle remontée des Pistons

- Les Detroit Pistons n'étaient pas si loin de la sortie... A l'extérieur, la franchise de Motor City a signé une remontée incroyable pour dominer l'Orlando Magic (93-79) dans le Game 6. Et il est encore difficile de comprendre comment les Floridiens ont perdu le fil.

Après un début de partie animé, le Magic a profité du deuxième quart-temps pour prendre le large. Paolo Banchero (17 points à 4/20), malgré son imprécision, et Desmond Bane (17 points) avaient réussi à mener de 22 points à la pause. Et même de 24 points pendant le troisième quart-temps. Puis le trou noir...

Très maladroit et brouillon, Orlando a totalement craqué. En ratant 23 tirs consécutifs, le Magic a relancé les Pistons, qui ont signé un 35-5 pour renverser la partie ! Cade Cunningham (32 points, 10 rebonds) a été immense pour réveiller les siens. Alors que Tobias Harris (22 points, 10 rebonds) l'a bien secondé.

Il s'agit ainsi du plus gros comeback à l'extérieur d'une équipe face à l'élimination. Et du plus gros comeback de l'histoire de Detroit en Playoffs. En revenant de très loin, les Pistons se sont offerts le droit de disputer un Game 7 à la maison.

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