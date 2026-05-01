Les playoffs viennent à peine de démarrer, et comme chaque année, ils ne pardonnent rien. Certains joueurs élèvent leur niveau, d’autres disparaissent un peu… voire beaucoup. À ce stade, quelques noms commencent déjà à ressortir du mauvais côté de la barrière, avec une équipe entière en tête de liste.

Houston, d’abord. Difficile même d’isoler un joueur tant la déception est collective. Les Rockets n’auraient jamais dû se retrouver menés 3-0 par les Lakers dans cette série. Oui, ils ont réagi depuis et sont revenus à 3-2 au moment où l’on écrit ces lignes, mais ce retard initial reste lourd. Trop d’irrégularité, trop de séquences mal maîtrisées, et une impression globale de potentiel mal exploité. À ce niveau-là de la compétition, ça ne pardonne pas.

Parmi les cas individuels, Shaedon Sharpe incarne une forme de frustration. Le talent offensif est là, évident, mais il peine à exister dans cette série face aux Spurs. Thiago Splitter n’a pas hésité à s’en passer par moments, notamment dans des séquences clés. La raison est simple : son impact défensif reste problématique.

Résultat, un temps de jeu fluctuant et une production limitée, autour de 7 points de moyenne. Pour un joueur que certains projetaient déjà plus haut, le contraste est réel. À ce stade, il ressemble davantage à un futur sixième homme qu’à une option majeure.

Devin Booker, lui, déçoit par son statut. On est loin de la version dominante des playoffs 2023. Face à Oklahoma City, il n’a jamais vraiment pris le contrôle de la série. Son rôle a semblé hésitant, parfois plus tourné vers la création que vers le scoring, mais sans réelle efficacité.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une adresse extérieure qui pêche (25% à trois points), presque autant de pertes de balle que de passes décisives, et un différentiel global très négatif (-67). Les Suns ont fait une belle saison et c'était déjà une belle réussite d'en arriver là, mais on attend davantage d’un joueur à ce niveau-là.

Devin Booker, la (très) grosse déception des Suns

Nikola Jokic est un cas à part. Le mettre dans cette liste peut surprendre, et pourtant. Le pivot des Nuggets a clairement été en difficulté face aux Timberwolves. Rudy Gobert a un impact défensif énorme sur la série, et Jokic a semble usé, moins précis, moins dominant. Ses pourcentages ont chuté (42% au tir, 19% à trois points), les pertes de balle s’accumulent, et certaines séquences traduisent une forme de frustration, comme ce craquage face à Jaden McDaniels qui aurait pu lui coûter cher. Cet échec de Denver, c'est aussi (d'abord) le sien.

Et puis il y a Jalen Duren. Sans doute la plus grosse déception individuelle jusqu’ici. Attendu comme un point d’ancrage majeur pour Detroit, il passe complètement à côté de sa série contre Orlando. Dominé par Wendell Carter Jr., il peine à imposer sa présence, que ce soit au scoring ou dans l’impact global. Moins de 10 points de moyenne, seulement 8 tirs par match, une efficacité en baisse et trop de pertes de balle.

Dans une équipe qui cherche des solutions offensives, son manque d’agressivité pose question. D’autant plus que son avenir contractuel approche, et que ce genre de série pèse forcément dans les évaluations.

Où est passé Jalen Duren ?

Les playoffs sont une scène sans filtre. Ils révèlent, amplifient, exposent. Et pour l’instant, ces joueurs et ces Rockets sont du mauvais côté de la lumière.