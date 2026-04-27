La question peut sembler brutale, mais elle résume assez bien le début de série des Pistons face au Magic : où est passé Jalen Duren ? Pas le joueur présent sur le terrain, pas le pivot qui prend encore quelques rebonds et peut encore poser quelques contres. Non, le vrai Duren. Celui de la saison régulière. Celui qui imposait son physique, roulait vers le cercle avec autorité, pesait sur les défenses et donnait à Detroit une dimension intérieure presque brutale.

Pour l’instant, ce joueur-là a disparu.

Et pour les Pistons, le timing est évidemment catastrophique. Detroit est mené 2-1 par Orlando dans une série que la franchise semblait pourtant avoir les moyens de contrôler. Après une saison régulière très solide, après avoir occupé une place de tête de série, les Pistons se retrouvent déjà avec une vraie pression sur les épaules. Pas une petite alerte. Une vraie pression de playoffs, celle qui transforme le prochain match en rendez-vous presque décisif.

Le contraste est d’autant plus frappant que Duren sort d’une saison qui l’a vu changer de statut. Il a terminé deuxième du vote pour le trophée de Most Improved Player, derrière Nickeil Alexander-Walker et devant Deni Avdija. Ce n’est pas rien. Toute l’année, il a donné le sentiment de franchir un cap majeur, au point de devenir l’un des baromètres de Detroit. Sa puissance, son volume près du cercle, son activité au rebond et sa relation avec Cade Cunningham avaient souvent donné une vraie structure à l’attaque des Pistons.

Sauf que depuis le début des playoffs, tout s’est effondré.

Une chute brutale et inexpliquée

En saison régulière, Duren tournait à 19,5 points, 10 rebonds et 65% de réussite au tir. Sur les trois premiers matches de cette série, il est tombé à 9 points de moyenne, 8 rebonds et seulement 41% au tir. Pour un intérieur qui vit normalement très près du cercle, c’est une chute spectaculaire. Ce n’est pas juste un petit trou d’adresse. C’est une disparition d’impact.

Et ce qui inquiète le plus, c’est que cela se voit autant que cela se lit dans les chiffres. Duren rate des choses qu’il ne ratait pas. Il paraît moins dominateur dans ses prises de position. Sa présence intérieure ne se fait pas sentir comme elle devrait. Même lorsqu’il sort une ligne statistique qui pourrait sembler correcte, comme dans le dernier match avec 9 rebonds et 5 contres, l’impression globale reste celle d’un joueur qui ne pèse pas assez.

Or Detroit n’a pas vraiment le luxe de se permettre ça. Quand Cade Cunningham est un peu maladroit ou que la défense du Magic parvient à l’enfermer, les Pistons ont besoin d’une deuxième force évidente. Duren devrait être cette force. Pour l’instant, il ne l’est pas. Et du coup, Cade se retrouve trop seul. Trop souvent chargé de créer, de stabiliser, de tenir l’attaque à bout de bras dans une série où rien n’est simple offensivement.

Jalen Duren franchit un cap inattendu à Detroit

Il faut évidemment donner du crédit à Orlando. Wendell Carter Jr réalise une très bonne série, bien meilleure que sa saison régulière. Il tient le choc physiquement, répond dans l’intensité et oblige Duren à travailler sur chaque possession. Le Magic a retrouvé une forme de cohérence collective au meilleur moment, alors qu’on l’avait vu en crise et parfois au bord de l’implosion ces dernières semaines.

Mais cela n’explique pas tout. Parce que la version de Duren aperçue pendant la saison devait justement être capable de répondre à ce type de défi. Dans une série aussi rugueuse, aussi fermée, aussi peu fluide offensivement, un pivot de ce profil devrait devenir un point de fixation. Un refuge. Une manière de simplifier le jeu quand tout devient brouillon.

Et brouillon, cette série l’est souvent.

Et au milieu d'un chaos offensif...

Si l’on cherche du grand basket offensif, Pistons-Magic n’est probablement pas le meilleur endroit où poser les yeux. Les attaques sont parfois laborieuses, les ajustements limités, les possessions longues, physiques, heurtées. D’un côté comme de l’autre, on sent que la défense, l’impact et le combat prennent souvent le dessus sur la fluidité. Jamahl Mosley et J.B. Bickerstaff ne sont pas exactement connus pour produire des attaques qui coulent comme de l’eau de source, et cette série le rappelle régulièrement.

C’est justement pour ça que l’absence d’un Duren dominant fait aussi mal à Detroit. Dans ce genre de contexte, il faut des certitudes simples. Un intérieur qui gagne ses duels. Un joueur qui finit fort. Un pivot qui force la défense à se contracter et libère des espaces. Au lieu de ça, Detroit doit composer avec un Duren intermittent, parfois effacé, loin de la bête de raquette aperçue pendant des mois.

Le plus étonnant, c’est que Duren avait montré, pendant la saison, qu’il pouvait même grandir quand Cade Cunningham n’était pas là. Son absence avait, paradoxalement, ouvert un espace d’expression pour lui. Il avait dû prendre plus de responsabilités, devenir une option plus centrale, porter davantage. Cette séquence avait nourri l’idée que Detroit tenait peut-être quelque chose de plus qu’un simple finisseur intérieur.

Mais en playoffs, avec Cade revenu au centre de tout, Duren semble avoir perdu ce fil. Comme si le retour à un rôle plus classique l’avait fait reculer. Comme si Orlando avait réussi à lui retirer sa zone de confort. Comme si, surtout, il n’avait pas encore trouvé comment imposer son jeu quand l’intensité change d’échelle.

Effet miroir

En face, le Magic a profité de cette faille pour reprendre vie dans le Game 3. Paolo Banchero reste maladroit, avec un 6/17 au tir, mais il a tout de même frôlé le triple-double avec 25 points, 12 rebonds et 9 passes. Son match n’est pas parfait, loin de là, mais il a pesé. Les starters d’Orlando ont globalement répondu présent, Desmond Bane confirme qu’il était une vraie bonne pioche, et le Magic s’est remis à ressembler à une équipe. Pas forcément brillante, pas toujours belle à regarder, mais solide, combative, accrochée à son identité.

C’est ce qui rend la situation des Pistons encore plus inconfortable. Detroit était censé être l’équipe la plus stable, celle qui avait réalisé la meilleure saison, celle qui devait imposer son statut face à un Magic en difficulté. À la place, les Pistons se retrouvent menés, sous pression, et obligés de trouver rapidement une réponse.

Le Game 4 ressemble déjà à un match charnière. Si Detroit s’incline encore, la série prendra une tournure beaucoup plus dangereuse. Et au cœur de cette urgence, il y a forcément Duren. Les Pistons peuvent ajuster certaines choses, mieux entourer Cade, accélérer quelques séquences, défendre plus proprement. Mais sans un vrai retour de leur pivot, leur plafond baisse immédiatement.

Duren n’a pas besoin de faire 30 points pour changer la série. Il n’a pas besoin de jouer les sauveurs. Il doit simplement redevenir lui-même : plus agressif, plus sûr de ses appuis, plus dur dans ses finitions, plus présent dans la raquette. Detroit a besoin de sentir qu’il existe à chaque possession. Orlando aussi doit le sentir.

Parce qu’à ce stade, la question n’est plus seulement de savoir si Jalen Duren peut dominer cette série. La question est de savoir s’il peut déjà réapparaître.

Et pour les Pistons, il vaudrait mieux que la réponse arrive très vite.