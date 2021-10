LeBron James déjà incertain pour le match de ce soir ?

LeBron James s’est fait peur contre les Memphis Grizzlies. Pas seulement parce que ses Los Angeles Lakers l’ont emporté de peu en subissant le retour de Ja Morant et de ses coéquipiers dans les dernières minutes. Le King a craint un dénouement plus grave après un contact avec Desmond Bane. Resté à terre plusieurs minutes, il a cru un moment qu’il s’était à nouveau blessé sévèrement.

« Le premier truc que je me suis dit c’est ‘oh non, pas encore’. Un gars est tombé sur ma jambe et je n’ai pas pu l’enlever à temps. »