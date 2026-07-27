Le feuilleton LeBron James continue de dévoiler ses coulisses. Si les Golden State Warriors ont longtemps été considérés comme l'un des principaux prétendants à la signature de la superstar, Ramona Shelburne d'ESPN révèle que ce scénario n'a jamais été aussi concret qu'il n'y paraissait.

Une condition indispensable

Selon la journaliste d'ESPN, LeBron James n'a sérieusement envisagé de rejoindre Golden State que dans une seule hypothèse : voir les Warriors recruter Anthony Davis.

Autrement dit, l'association avec Stephen Curry n'aurait pas suffi à convaincre le quadruple MVP. Pour considérer le projet comme une véritable opportunité de jouer le titre, il souhaitait également évoluer aux côtés d'un intérieur confirmé capable de changer le plafond de l'équipe.

Cette information rejoint les révélations de Kevin O'Connor de Yahoo Sports, qui expliquait dès la fin du mois de juin que les Warriors avaient d'abord tenté de monter une opération pour récupérer Anthony Davis avant de concentrer leurs efforts sur LeBron James.

Un dossier vite refermé

Le problème est que les Washington Wizards n'ont jamais semblé disposés à se séparer d'Anthony Davis. La franchise envisagerait même de lui proposer une prolongation de contrat, ce qui a rapidement rendu cette piste irréaliste.

Privés de cette possibilité, les Warriors ont continué à échanger avec le clan James, mais sans jamais réunir les conditions qui auraient réellement pu convaincre la superstar de rejoindre la Baie.

Un effectif jugé insuffisant

Au-delà du prestige de Stephen Curry, plusieurs éléments auraient refroidi LeBron James. Draymond Green et Jimmy Butler évoluent eux aussi dans la deuxième partie de leur carrière, tandis que Butler revient d'une rupture du ligament croisé antérieur. Moses Moody poursuit également sa rééducation après une grave blessure au genou.

Dans ce contexte, LeBron James aurait estimé que Golden State avait besoin d'une autre star de premier plan pour redevenir un véritable candidat au titre. Faute d'avoir pu attirer Anthony Davis, les Warriors n'ont finalement jamais été aussi proches de recruter le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA que les rumeurs ont pu le laisser croire.

Les Warriors ont-ils déjà fait une croix sur la saison ?