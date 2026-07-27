Alors que la plupart des prétendants ont profité de l'intersaison pour renforcer leur effectif, les Warriors font figure d'exception. Selon le journaliste Tim Kawakami, très bien renseigné sur la franchise, la priorité de Joe Lacob serait désormais de préparer l'ère post-Stephen Curry plutôt que de sacrifier l'avenir pour une ultime tentative de titre.

Une lecture qui interpelle les chroniqueurs du CQFR, tant Golden State semble avancer avec le frein à main.

Une intersaison étonnamment calme

Le premier constat est sans appel : avec l'échec de la piste LeBron, les Warriors sont la seule équipe de NBA à ne pas avoir ajouté le moindre joueur à leur effectif, ni par signature, ni par transfert.

Pour Antoine, ce choix en dit long.

« Ce qu'on peut y comprendre, ce qu'on peut y lire, c'est que oui, Stephen Curry est toujours là. Oui, Steve Kerr a été prolongé, mais on ne va pas se saigner pour donner tous les moyens possibles à cette équipe et on est déjà dans l'après. »

L'effectif reste pourtant compétitif sur le papier avec Stephen Curry, Draymond Green, Kristaps Porzingis, ou encore Al Horford. Mais à l'Ouest, où plusieurs favoris semblent mieux armés, difficile d'imaginer Golden State rivaliser sans renfort supplémentaire.

L'inconnue Jimmy Butler

Désormais, la principale interrogation concerne Jimmy Butler.

L'ailier revient d'une blessure et personne ne sait aujourd'hui quand il retrouvera les terrains, ni surtout dans quel état physique il reviendra. Cette incertitude complique aussi toute réflexion autour d'un éventuel transfert.

Les chroniqueurs imaginent ainsi que les Warriors pourraient attendre plusieurs mois avant de prendre une décision.

« Si on n'est pas si loin que ça de pouvoir se mêler à la bagarre, peut-être que ça vaut le coup de refaire un move. Sinon, on ne bouge pas », envisage Théo.

Autrement dit, Golden State pourrait patienter jusqu'à la trade deadline avant de décider s'il vaut encore la peine d'investir autour de Curry.

Le dilemme de Joe Lacob

Ce débat traverse l'organisation depuis plusieurs années. Faut-il continuer à construire autour de Stephen Curry ou préparer dès maintenant la transition ?

Antoine et Théo rappellent que Joe Lacob fait partie des dirigeants qui souhaitent préserver les nombreux choix de Draft accumulés par la franchise. Une stratégie déjà visible lors du choix de James Wiseman en 2020, lorsque Golden State avait refusé de céder son deuxième choix de Draft pour obtenir une aide immédiate.

Le problème est que Curry continue d'évoluer à un niveau exceptionnel.

« Tant qu'il est là, ça fait ton équipe une équipe dangereuse », rappelle Théo.

Mais plus le temps passe, plus la fenêtre se referme.

Jusqu'où Curry acceptera-t-il d'attendre ?

Les chroniqueurs restent persuadés que Stephen Curry terminera sa carrière aux Warriors. Pourtant, ils s'interrogent sur la frustration que pourrait provoquer un manque d'ambition.

Golden State avait déjà tenté un pari en recrutant Jimmy Butler l'an dernier. Mais pour l'instant, cette stratégie n'a pas porté ses fruits et la franchise semble désormais privilégier la prudence.

« En étant vraiment rationnel, je peux comprendre pourquoi Joe Lacob ne veut pas tout sacrifier », reconnaît Théo. « Mais quand tu commences à compter sur des joueurs sur la fin pour t'emmener loin, tu prends des risques. »

Les Warriors n'ont donc probablement pas abandonné cette saison. En revanche, tout indique qu'ils refusent désormais d'hypothéquer leur avenir pour offrir une dernière danse à Stephen Curry.

C'est peut-être la décision la plus raisonnable. C'est aussi celle qui pourrait laisser un goût amer à l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la franchise.

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