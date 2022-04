LeBron James révèle les facs dans lesquelles il aurait pu jouer

Il y a un monde dans lequel LeBron James aurait décidé de ne pas faire directement le grand saut entre son lycée de St Vincent-St Mary et la NBA. On en convient, ça n'aurait sans doute pas été judicieux vu ce qu'a donné la carrière du King, sportivement et financièrement. Mais les fans de basket universitaire se demandent souvent dans quel fac LeBron aurait choisi de jouer s'il n'avait pas eu la possibilité légale d'être drafté à 18 ans.

Dimanche, la star des Los Angeles Lakers était en duplex sur ESPN 2 pour participer quelques instants au show de Diana Taurasi et Sue Bird pour commenter la finale du Tournoi NCAA féminin entre South Carolina et UConn. Taurasi, qui a collaboré avec lui sur le tournage de Space Jam : A New Legacy, n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question.

- Diana Taurasi : "LeBron, tu n'as pas été à la fac, ce qui s'est avéré être un choix intelligent. Je l'aurais fait aussi si j'en avais eu l'opportunité. Tu ne peux pas me répondre Ohio State parce qu'on sait tous que tu es un fan des Buckeyes, mais je veux savoir dans quelle université tu serais allé". - LeBron James : "Dans un monde différent, et je sais que ça va irriter des gens, j'aurais choisi entre Duke et North Carolina".

C'est exactement le choix auquel Kobe Bryant a été confronté à sa sortie du lycée de Lower Merion. Le Black Mamba était lui aussi fixé sur l'idée de jouer immédiatement en NBA, mais le recrutement des deux franchises emblématiques de Caroline du Nord a été intense.

"Dean Smith, le coach de UNC, a cessé d'essayer de me recruter quand il a su que j'espérais passer pro Il pensait que j'irais quoi qu'il arrive en NBA directement. Il m'a souhaité bonne chance. Coach K, lui, n'a pas arrêté d'essayer de me convaincre", avait tweeté Kobe Bryant pour expliquer pour quelle raison il aurait très probablement opté pour Duke s'il n'avait pas eu la possibilité de faire le saut directement.

Kobe Bryant aurait aimé jouer pour Duke