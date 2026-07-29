Selon Rich Paul, Philadelphie ne faisait pas partie des options de LeBron James avant un trade qui a changé toute la donne.

L'arrivée de LeBron James aux Philadelphia Sixers est l'un des plus gros événements de cette intersaison. Pourtant, cette union aurait pu ne jamais voir le jour. Selon son agent Rich Paul, la franchise de Pennsylvanie ne figurait tout simplement pas parmi les destinations sérieusement envisagées... jusqu'à un échange décisif.

Le trade de Jaylen Brown a tout changé

Dans le podcast Game Over, Rich Paul a expliqué que les Sixers ne pensaient même pas avoir une chance de recruter LeBron James avant de renforcer leur effectif.

« Nous n'avons jamais eu de nouvelles des Sixers parce qu'ils ne pensaient tout simplement pas avoir la moindre chance. Je parlais avec eux d'autres sujets. Évidemment, je parle tout le temps avec Tyrese Maxey. Nous n'avons jamais pensé qu'il y avait une possibilité. »

La situation a radicalement changé lorsque Philadelphie a récupéré Jaylen Brown. Avec un effectif désormais composé de Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe, les Sixers sont soudainement devenus un candidat crédible aux yeux du quadruple champion NBA.

Des discussions qui ont évolué

Rich Paul explique que les premiers échanges avec Philadelphie ne portaient même pas sur une éventuelle signature.

« Nous avons commencé à avoir des discussions sur le basket en général, sur la manière dont les choses pouvaient évoluer et sur ce qu'il faut réellement pour gagner. Sans entrer dans tous les détails, il y a eu plusieurs conversations et, comme vous le savez, ce genre de décision comporte toujours plusieurs dimensions. »

Le renforcement de l'effectif a progressivement fait évoluer la réflexion de LeBron James, jusqu'à faire des Sixers sa priorité devant d'autres prétendants comme le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers ou les Golden State Warriors.

« Il demande seulement une chose »

Rich Paul a également tenu à répondre aux critiques selon lesquelles signer LeBron James impliquerait une longue liste d'exigences.

« Tout ce qui se dit est très loin de la réalité. Certains affirment que si vous signez LeBron, il arrive avec toute une liste de demandes. Ce n'est pas le cas. Il vient simplement avec lui-même. »

Avant de conclure sur ce qui constitue, selon lui, la seule véritable attente de son client.

« La seule chose qu'il demande, c'est d'être dans une situation où il a une réelle chance de gagner. Si demander à être dans une position pour gagner est un problème, alors à quoi servent les sports d'équipe ? »

Ces déclarations confirment que ce n'est pas Philadelphie qui a d'abord attiré LeBron James, mais bien la construction progressive d'un effectif capable de jouer le titre.

Ce trade qui permet aux Sixers de signer LeBron James et KCP