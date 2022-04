LeBron James refuse d’être vu comme l’architecte des choix des Lakers

Les Los Angeles Lakers ont vécu un véritable fiasco cette saison. Les conséquences d'un effectif mal construit autour du duo LeBron James - Anthony Davis. Et pour de nombreux observateurs, le King a joué un grand rôle dans les erreurs effectuées par ses dirigeants.

Par exemple, on le sait, le natif d'Akron a poussé pour le trade de Russell Westbrook l'été dernier. Alors que les Californiens avaient d'autres options qui comblaient mieux les besoins de l'équipe. Et encore maintenant, LBJ va bien évidemment avoir son mot à dire dans le chantier attendu cette intersaison.

Mais face à la presse, James a réalisé une mise au point.

"Je ne prends pas les décisions. Ce n'est pas à moi de m'assoir ici et de dire : 'voilà les joueurs qu'on devrait ramener et avoir dans l'effectif'. Il s'agit d'une décision pour le front-office. Et bien sûr, ils peuvent me demander mon avis.

Mais au final, ils vont prendre une décision, qu'ils considèrent comme la meilleure, pour l'évolution de la franchise. Je pense que le front-office fera tout ce qu'il faut pour aider ce club à devenir meilleur de haut en bas.

Demandez-moi mon avis, je le donnerai. Mais au final, ils vont prendre la décision qu'ils pensent être la meilleure pour la franchise", a insisté LeBron James.