Des nouvelles sur la date de retour de LeBron James

La saison commence avec des bobos pour les Los Angeles Lakers. Luka Doncic a fait deux cartons lors des deux premiers matches et le voilà désormais écarté des parquets pendant une semaine. Pendant ce temps, LeBon James n'a pas encore repris la compétition. Le joueur de 40 ans est gêné par une sciatique. Mais la franchise a donné des nouvelles de son état de santé, relayées par l'insider Dave McMenamin : "Il lui reste encore trois semaines de convalescence. J'ai entendu de plusieurs sources que la rééducation se passe bien et qu'il devrait revenir à la date prévue."

Le King avait été annoncé out jusqu'à mi-novembre et il serait donc a priori dans les temps pour effectuer son retour avant la fin du premier mois NBA. D'ici là, les Lakers auront déjà joué une bonne dizaine de matches et ils devront s'adapter à sa présence. Surtout qu'Austin Reaves a pris feu en son absence. Auteur de 92 points en cumulé sur ses deux dernières sorties, l'arrière de 27 ans est en train de passer un cap offensivement. Il va encore pouvoir scorer pendant quelques rencontres avant la reprise de ses deux leaders offensifs.