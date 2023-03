Les Lakers espèrent encore un retour de LeBron James cette saison

Les Los Angeles Lakers ne lâchent pas malgré la blessure de LeBron James. Ils s’accrochent à leur place dans le top-10 de la Conférence Ouest (dixièmes) et espèrent encore décrocher les playoffs en visant une éventuelle qualification via le play-in. Chaque match compte et chaque victoire sans le King fait naître l’espoir d’un exploit à venir au retour de la superstar.

Ça fait déjà trois semaines que le joueur de 38 ans manque l’appel et les Angelenos ont gagné 6 des 11 rencontres disputées depuis. Il reste maintenant 10 matches à jouer et la franchise californienne croit à un comeback de James.

« On s’attend à ce qu’il rejoue cette saison », assure par exemple le coach Darvin Ham. « Je pense que l’absence de Bron a montré que nous pouvons compter sur plusieurs joueurs performants des deux côtés du parquet. Quand il va revenir, il va pouvoir s’ajouter à ça. »

LeBron James, qui tourne à 29,4 points cette saison, s’est blessé au tendon du pied lors du match contre les Dallas Mavericks le 26 février dernier. Son absence avait alors été estimée à au moins trois semaines. Il est sans doute déterminé à revenir à la compétition dans l’espoir de disputer les playoffs après l’échec de l’an dernier, quand Los Angeles avait terminé à la onzième place à l’Ouest.

Du calme, LeBron ne reviendra sans doute pas plus tôt que prévu