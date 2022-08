LeBron James vers la retraite ? Chris Paul rassure son monde

Si ses performances restent exceptionnelles, l’ailier des Los Angeles Lakers LeBron James se rapproche, inexorablement, de la fin de sa carrière. A 37 ans, le King va disputer sa 20ème saison lors de l’exercice 2022-2023.

Et forcément, malgré sa récente prolongation jusqu’en 2024 (avec une "player option" pour 2025), les débats commencent à s’animer par rapport à sa future retraite. Mais de son côté, le meneur des Phoenix Suns Chris Paul refuse de s’inquiéter.

Avec la longévité de LBJ au plus haut niveau, l’ex-joueur des Los Angeles Clippers le voit encore durer en NBA.

"Une fois que vous avez trouvé comment fonctionner et que vous le savez, même en vieillissant un peu, cela n’a pas d’importance. Donc Bron ne va pas ralentir de sitôt. Tout le monde peut rester cool", a assuré Chris Paul, avec un grand sourire, pour le podcast The Old Man & The Three.