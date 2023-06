Après l'élimination des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets (0-4) en Playoffs, LeBron James a maintenu le flou sur son avenir. Le signe d'une vraie réflexion sur une éventuelle retraite ? Pour de nombreux observateurs, le King a simplement cherché à détourner l'attention du sweep subi par les Californiens.

Sans l'accuser d'être aussi calculateur, Dwyane Wade, toujours proche de son ancien partenaire, ne croit pas une seule seconde à une fin de carrière. Pour la légende du Miami Heat, l'ailier des Lakers a simplement réalisé cette sortie sous le coup de la déception.

"On parle bien d'un gars qui a compilé 40-10-9 sur son dernier match ? Je voulais juste être certain de parler du même mec. Je n'y crois pas du tout. C'est simplement un moment juste après le match. C'est toujours compliqué.

Je l'ai vu et je me suis dit : 'non, je n'y crois pas'. Pourquoi ? Car c'est la fin de la saison et ils lui posent la question sur le moment. Mais quand il va prendre du recul, en étant à Mexico ou dans le sud de la France sur son yacht pour l'été, il va se dire : 'ok, le Roi est de retour'", a annoncé Dwyane Wade pour le podcast Club Shay Shay.

Pour le coup, personne n'a vraiment cru à une retraite de LeBron James. On le sait, il a le rêve d'évoluer avec son fils, Bronny, en NBA. Et pour cela, il doit donc attendre la Draft NBA 2024 et continuer sa carrière.

LeBron James confirme qu’il ne fera jamais le Slam Dunk Contest