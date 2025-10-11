La retraite de LeBron James, un sujet géré avec pudeur aux Lakers

Malgré le flou autour de l'avenir de LeBron James, les Los Angeles Lakers ne veulent pas gêner le King avec ce sujet en interne.

LeBron James va-t-il prendre sa retraite au terme de la saison 2025-2026 ? La question a beaucoup fait parler ces derniers mois. Encore plus ces derniers jours, avec le coup de communication de l'ailier des Los Angeles Lakers pour de l'alcool.

Justement, comment la franchise californienne gère cette agitation autour du cas LBJ ? Sous contrat jusqu'en 2026, le King n'a visiblement pas communiqué ses intentions aux Lakers. En interne, il existe également une forme de pudeur autour de cette situation.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, Luka Doncic et Austin Reaves n'ont jamais discuté avec James de son avenir. Les deux joueurs veulent respecter la réflexion personnelle de leur coéquipier. Et ils veulent éviter de le déranger alors qu'il doit gérer une grande attention médiatique.

Il faudra tout de même être attentif à l'évolution de cette situation au fil de la saison aux Lakers. Le flou autour de l'avenir du vétéran de 40 ans peut-il devenir une distraction pour les ambitions de Los Angeles ? On peut penser qu'un "Farewell Tour" représenterait également une perturbation.

En tout cas, tant que LeBron James ne sera pas clair sur ses projets, le sujet risque de susciter de nombreux débats.

