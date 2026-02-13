LeBron James affirme que son niveau ne baisse pas, mais révèle le facteur clé qui pourrait précipiter la fin de sa carrière.

À 41 ans, LeBron James continue d’empiler les records avec les Los Angeles Lakers. Après être devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à réussir un triple-double lors de la victoire 124-104 face aux Dallas Mavericks, la star a évoqué la question de la retraite.

Auteur de 28 points, 10 rebonds et 12 passes décisives en 35 minutes, James assure que son niveau de jeu n’est pas le facteur déterminant.

« Je suis un gamin de 41 ans un peu fou. C’est juste moi. On me paie pour jouer au basket. Pourquoi ne serais-je pas heureux ? », a-t-il déclaré dans le vestiaire.

Interrogé sur le temps qu’il lui reste à jouer, LeBron ne pense pas que son niveau de jeu soit la clé :

« Est-ce que je pourrais continuer ? Oui. Mais je ne sais pas. Mon jeu ne va pas bouger. C’est juste mon corps. Il y a tellement d’autres facteurs qui entrent en jeu dans la question de savoir combien de temps je vais jouer. Je ne pense pas que mon jeu souffrira si je décide de continuer, quelle que soit la durée. »

Pour lui, la clé est ailleurs :

« Combien de temps puis-je rester amoureux du processus ? Parce que ça a toujours été mon truc. Si je ne peux plus rester amoureux du processus, alors si ça disparaît, mon corps suivra. Et une fois que mon corps lâche, c’est fini. Alors l’amour s’en va, le plaisir aussi. Ce sera ça. Ce n’est pas comme si mon niveau de jeu se détériorait ou quelque chose de ce genre. »

Autrement dit, ce n’est pas la performance qui déterminera la fin de sa carrière, mais la passion. Tant que l’envie et le plaisir seront présents, LeBron James envisage de poursuivre. Si cet amour du jeu disparaît, alors la retraite deviendra une réalité.