LeBron James a signé un triple-double historique à 41 ans, battant le record d’âge détenu jusque-là par Karl Malone.

À 41 ans et 44 jours, LeBron James a réalisé une performance évidemment inédite dans l’histoire de la NBA. La star des Los Angeles Lakers est devenue le joueur le plus âgé à signer un triple-double, lors de la victoire 124-104 face aux Dallas Mavericks.

James a terminé la rencontre avec 28 points, 12 passes décisives et 10 rebonds. Il a validé son triple-double en captant son dixième rebond à un peu plus de deux minutes de la fin du match, avant de quitter le parquet sous une ovation du public.

A noter qu’il n’avait pas mis autant de points depuis le 15 janvier ; pris autant de rebonds depuis le 10 décembre ; et réalisé autant de passes décisives depuis le 18 novembre, son premier match de la saison.

Avec cette performance, LeBron signe le 123e triple-double de sa carrière, soit le cinquième total le plus élevé de l’histoire de la ligue. Il efface au passage l’ancien record détenu par Karl Malone, qui avait établi la marque à 40 ans et 127 jours, également sous le maillot des Lakers, le 28 novembre 2003.

Il s’agissait du premier triple-double de LeBron James depuis le 1er février 2025, réalisé à New York. Plus de deux décennies après ses débuts NBA, le quadruple MVP continue ainsi d’ajouter des lignes à son palmarès statistique.

Ce nouvel exploit intervient à la veille de sa 22e participation au All-Star Game, organisé ce week-end à Los Angeles, un rendez-vous supplémentaire pour un joueur qui continue de défier le temps.