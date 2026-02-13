Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Thunder : 110-93

Blazers @ Jazz : 135-119

Mavs @ Lakers : 104-124

- Ousmane Dieng a pris une petite revanche qu'il a savourée cette nuit. Le Français, désormais aux Bucks, affrontait le Thunder, à Oklahoma City, sa première équipe en NBA. Tradé le jour de la deadline, Dieng a brillé et saisi l'opportunité. Darvin Ham, qui remplaçait Doc Rivers, absent en raison d'un décès dans son entourage, l'a lancé dans le cinq et grand bien lui en a pris. Face à une équipe d'OKC privée de "SGA" et de Jalen Williams notamment, Milwaukee a créé la surprise (110-93) avec un Ousmane Dieng réjouissant et meilleur marqueur de son équipe, mais aussi actif sur tous les fronts : 19 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 contres en 36 minutes et à 7/12.

Ousmane Dieng 19-11-6-1-4 (7/12), O TOV, +16 pic.twitter.com/unZx7zocS5 — Brett Usher (@UsherNBA) February 13, 2026

Ousmane Dieng n'a que 22 ans et a peut-être trouvé l'endroit où s'épanouir en NBA. L'autre événement de ce match, c'est la première apparition de Nikola Topic. Le meneur serbe du Thunder avait vu ses débuts différés en raison d'une grave blessure au genou, puis d'un cancer aux testicules. Il a été chaudement accueilli par le public d'OKC et a passé 12 minutes sur le parquet pour 2 points, 1 passe et 1 rebond.

Nikola Topić made his NBA debut four months after battling cancer 💙 What an amazing moment 👏 pic.twitter.com/MykN1LeraZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2026

- Portland a signé une 4e victoire en 5 matches en allant gagner (135-119) dans l'Utah, quelques heures après l'annonce du forfait de Jaren Jackson Jr jusqu'à la fin de la saison. Sans Deni Avdija, dont le dos a été ménagé avant le All-Star Game, les Blazers s'en sont remis à leur vétéran Jrue Holiday (31 pts, 9 rbds, 7 asts) et à leur machine à double-doubles, Donovan Clingan, auteur d'un énorme match (23 pts, 18 rbds, 7 asts, 3 blks). On notera aussi le bel apport de Scoot Henderson (15 pts) en sortie de banc pour son 4e match de la saison. Sidy Cissoko était titulaire et a fini avec 8 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe. Rayan Rupert a lui passé 16 minutes sur le parquet pour 2 points, 4 rebonds et 1 interception.

- Les Lakers avaient laissé Luka Doncic au repos pour leur opposition face aux Mavs. Ils n'ont pas eu besoin de leur star slovène pour disposer de son ancienne équipe, Dallas. Après une première mi-temps serrée, Los Angeles a pris le large dans le sillage du triple-double de LeBron James (28 pts, 12 asts, 10 rbds). Austin Reaves, toujours en sortie de banc, a apporté 18 points et 6 passes aux Angelenos, qui ont aussi pu compter sur les 21 points de Rui Hachimura. En face, en l'absence de Cooper Flagg, absent pour une dizaine de jours afin de soigner son pied, Dallas a tenté d'équilibrer sa force de frappe offensive autour de Max Christie (19 pts), Naji Marshall (19 pts), PJ Washington (18 pts) et Brandon Williams (17 pts, 7 asts). C'est la 9e défaite consécutive pour les Mavs.