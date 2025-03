Le projet des Suns en feu, mais Bradley Beal kiffe sa vie 😅

Avec les déboires des Dallas Mavericks, les Phoenix Suns ont de bonnes chances de gratter une place en Play-in. Mais, sauf surprise, ça ne devrait pas être suffisant pour sauver la saison 2024-2025 de cette équipe. Elle visait le titre et peut espérer, au mieux, d'atteindre les Playoffs.

Dans ce contexte, une grande implosion est attendue cet été. Devin Booker va rester au coeur du projet. Mais autour de lui, les choses risquent de grandement changer. Kevin Durant va certainement faire l'objet d'un trade. Et Bradley Beal dans tout ça ?

Longtemps poussé vers la sortie lors de la deadline en février, l'arrière, sous contrat jusqu'en 2026 ("player option" en 2027), n'a pas flanché en se retranchant derrière sa "no-trade clause". Et alors que les Suns devraient imploser, Beal reste serein.

"Je profite de ce jeu. Ce jeu est amusant. Et j'essaie de ne laisser personne me priver de cette joie. C'est très dur. C'est difficile. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons le droit de baisser les bras. Et nous avons le droit de nous interroger sur ce qui se passe.

On a le droit de se dire : 'Pourquoi moi ?'. Mais j'ai l'impression que cela vous tire vers le bas un peu plus que nécessaire. Je joue toujours en NBA, j'ai toujours le meilleur travail du monde et j'ai toujours ma clause. Je souris donc tous les jours", a résumé Bradley Beal pour ESPN.

On ne sait pas si les Suns vont apprécier ce discours. Mais Bradley Beal, avec sa "no-trade clause", a gagné le contrôle de son destin. Et il en profite à fond !