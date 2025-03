Le Thunder assuré de finir en tête à l’Ouest 🥇

Le suspense n'existait quasiment pas depuis plusieurs semaines. Mais l'information est désormais officielle sur le plan mathématique : l'Oklahoma City Thunder va finir en tête de la Conférence Ouest. Avec un bilan de 57 victoires et 12 défaites, OKC ne peut plus être rattrapé par ses poursuivants. Cette première place a été validée après la défaite des Los Angeles Lakers face aux Milwaukee Bucks (89-118).

Une récompense amplement méritée pour le Thunder, largement dominateur à l'Ouest sur cette saison régulière. Avec 12 succès de plus que le 2ème (les Houston Rockets), cette équipe a dominé les débats de la tête et des épaules dans cette Conférence. Et elle aura donc l'avantage du terrain sur l'ensemble des Playoffs à l'Ouest.

Et pour les Finales NBA ? Actuellement, c'est aussi le cas. Mais la lutte risque de continuer jusqu'au bout avec les Cleveland Cavaliers (56-13). Et désormais, il sera intéressant de voir si OKC peut confirmer en Playoffs.

Eliminé au deuxième tour par les Dallas Mavericks (2-4) l'an dernier, le Thunder doit absolument passer un cap sur cet exercice 2024-2025. Avec un groupe très jeune, une qualification pour les Finales à l'Ouest semble l'objectif minimum.

Personnellement, j'ai encore du mal à les imaginer en Finales NBA. Je donne toujours un avantage aux Denver Nuggets à l'Ouest. Ils sont plus expérimentés et ont, à mes yeux, le meilleur joueur avec Nikola Jokic. Surtout, j'ai encore des réserves sur les capacités du Thunder, et notamment de Shai Gilgeous-Alexander, à répondre dans les très grands rendez-vous.