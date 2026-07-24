La superstar des Sixers révèle avoir cru que sa carrière était terminée avant de retrouver l'envie de repartir pour une dernière aventure.

Après plusieurs semaines de silence, LeBron James est enfin sorti de sa réserve. Quelques instants après l'annonce de sa signature aux Philadelphia Sixers, la superstar a publié un long communiqué sur X pour expliquer ce qui l'a conduit à poursuivre sa carrière plutôt qu'à prendre sa retraite.

LeBron James pensait que c'était terminé

LeBron James révèle avoir longtemps cru que son dernier match était déjà derrière lui.

« Je pensais que c'était terminé lorsque la saison s'est achevée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment prendre ma décision, mais j'étais presque certain d'avoir disputé mon dernier match. J'ai été honnête lors de cette dernière conférence de presse lorsque j'ai dit que je devais me regarder en face et décider si j'aimais encore ce sport. Je l'aime toujours profondément, et j'ai encore beaucoup à donner. »

Le quadruple MVP explique ensuite avoir vécu une période inédite de réflexion.

« Ces dernières semaines ont été vraiment particulières. Je n'avais jamais eu l'occasion de ne pas savoir quoi faire et de prendre le temps de simplement réfléchir. J'ai vécu des mois incroyables entouré des personnes que j'aime, en essayant de comprendre ce que je voulais vraiment. »

« Je ne joue pas pour l'argent »

LeBron James assure que sa décision n'a été guidée ni par l'aspect financier ni par des considérations personnelles.

« C'est ma dernière décision. Je ne joue pas pour l'argent. Je ne joue pas pour ma famille. Alors, pourquoi est-ce que je joue encore aujourd'hui ? »

Sa réponse est limpide.

« Je veux toujours me sacrifier. Je veux toujours travailler. Je veux toujours me battre. Je veux toujours rivaliser, gagner et avoir une chance de ressentir une nouvelle fois ce que procure un titre de champion. »

LeBron conclut en expliquant pourquoi il a choisi Philadelphie.

« Je crois que je peux aider les Philadelphia Sixers à devenir une équipe championne et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire vibrer un nouveau public et de commencer cette incroyable aventure une dernière fois. Merci Los Angeles. Miami, je vous aimerai pour toujours. Et le nord-est de l'Ohio restera toujours chez moi. »

À 41 ans, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA estime donc avoir encore suffisamment à offrir pour partir à la conquête d'une cinquième bague, qu'il espère décrocher avec les 76ers lors de ce qui devrait être le dernier chapitre de son immense carrière.

LeBron James débarque aux Sixers !