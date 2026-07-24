Le plus grand feuilleton de cette intersaison a trouvé son épilogue. Selon Shams Charania d'ESPN, LeBron James s'est engagé avec les Philadelphia Sixers pour un contrat de deux ans et 8 millions de dollars, assorti d'une player option sur la deuxième saison.

À 41 ans, le quadruple MVP s'apprête à disputer une 24e saison NBA, un record absolu dans l'histoire de la ligue. En choisissant Philadelphie, il rejoint la quatrième franchise de sa carrière après les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, avec l'objectif de conquérir une cinquième bague avant de mettre un terme à son incroyable parcours.

Les Sixers ont tout fait pour le convaincre

Depuis l'annonce de son départ des Lakers, les Sixers faisaient partie des principaux prétendants, aux côtés des Cleveland Cavaliers, du Miami Heat et des Golden State Warriors.

Selon ESPN, Philadelphie a multiplié les initiatives pour séduire la superstar. Le président Bob Myers a publiquement défendu le projet sportif de la franchise. De son côté le président des opérations basket Mike Gansey, qui connaît LeBron depuis le lycée et était assistant GM lors de son second passage à Cleveland, est resté en contact permanent avec son agent Rich Paul.

En parallèle, Tyrese Maxey, Joel Embiid et la recrue estivale Jaylen Brown ont également participé à l'opération séduction en échangeant directement avec LeBron James pour lui présenter leur vision du projet.

Ces efforts ont finalement porté leurs fruits et permettent aux Sixers de réaliser sans doute le plus gros coup de cette free agency.

Un dernier défi pour entrer encore un peu plus dans l'histoire

LeBron James rejoint une équipe qui a terminé la saison régulière avec un bilan de 45 victoires pour 37 défaites, avant d'être éliminée au deuxième tour des playoffs par les futurs champions, les New York Knicks.

Avec un effectif composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et du jeune V.J. Edgecombe, Philadelphie affiche désormais des ambitions très élevées dans une conférence Est plus ouverte que jamais.

Pour LeBron James, cette signature marque également la fin d'un chapitre de huit saisons passées aux Los Angeles Lakers, où il avait notamment remporté le titre NBA en 2020.

Désormais, un ultime défi l'attend : tenter d'offrir aux Sixers un premier championnat depuis 1983 et conclure l'une des plus grandes carrières de l'histoire du basket par une cinquième bague.

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