L’argumentaire des Sixers pour LeBron James

Philadelphie assume son intérêt pour LeBron James et estime posséder l'effectif idéal pour convaincre la superstar.

Les Philadelphia Sixers ne cachent plus leurs intentions. Après avoir affiché leur intérêt pour LeBron James, la franchise tente désormais de convaincre la superstar que c'est à Philadelphie qu'elle maximiserait ses chances de remporter un nouveau championnat.

C'est en tout cas le discours tenu par Bob Myers, président de Harris Blitzer Sports & Entertainment, le groupe propriétaire des Sixers.

« Tu peux gagner ici »

Invité du podcast Game Over, Bob Myers a expliqué le message qu'il adresserait à LeBron James s'il devait le convaincre de rejoindre Philadelphie.

« S'il était ici, je lui dirais : "Je crois sincèrement que c'est ici que tu as la meilleure chance de gagner. Ensuite, tu dois prendre en compte tous les autres aspects qui sont tout aussi importants, parce que c'est ta vie." »

Il a poursuivi :

« Les gens diront que tu aurais dû faire ceci ou cela et critiqueront ta décision, quoi qu'il arrive. Mais si la priorité est de gagner, alors parlons de cette équipe. Tu peux gagner ici, à Philadelphie. »

Un effectif taillé pour le titre

Les Sixers ont déjà frappé un grand coup cet été en recrutant Jaylen Brown en provenance des Boston Celtics.

Avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et désormais Brown, Philadelphie espère présenter un effectif suffisamment attractif pour convaincre LeBron James, qui a déjà indiqué que l'aspect financier ne serait pas déterminant dans son choix.

La franchise possède également un lien de longue date avec la star. Mike Gansey, nouveau président des Sixers, connaît LeBron James depuis le lycée, une relation qui alimente un peu plus les spéculations autour d'une éventuelle arrivée.

Si plusieurs équipes, comme les Cavaliers, le Heat ou les Warriors, restent également sur les rangs, Philadelphie affiche désormais publiquement son ambition de convaincre le quadruple MVP de rejoindre sa quête d'un cinquième titre NBA.

LeBron James aurait déjà choisi sa prochaine équipe