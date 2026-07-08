LeBron James aurait déjà choisi sa prochaine équipe

Brian Windhorst assure que LeBron James a déjà pris sa décision, même s'il ne l'a révélée à presque personne.

Le feuilleton LeBron James serait peut-être déjà terminé... en coulisses. Selon Brian Windhorst d'ESPN, la superstar aurait d'ores et déjà choisi sa prochaine destination, même si elle garde son choix totalement secret.

LeBron aurait déjà tranché

Dans l'émission 5 Good Minutes with Windy sur ESPN Cleveland, Brian Windhorst s'est montré catégorique sur un point : LeBron James sait où il jouera la saison prochaine.

« Oui, absolument, il sait ce qu'il va faire », a affirmé l'insider d'ESPN.

Selon lui, le quadruple champion NBA n'aurait toutefois partagé sa décision avec quasiment personne.

« Je parle tous les jours avec des personnes très proches de LeBron, qui passent du temps avec lui, et il ne leur dit rien. »

Cleveland reste le favori... selon les "vibes"

Interrogé sur la possibilité d'un troisième passage aux Cleveland Cavaliers, Brian Windhorst s'est montré plus prudent, tout en reconnaissant une tendance.

« Si vous me demandez si les "vibes" pointent vers Cleveland ? Oui, les "vibes" pointent vers Cleveland. Mais ce ne sont que des "vibes". »

Ces déclarations confirment une impression déjà évoquée ces derniers jours par le journaliste d'ESPN, qui expliquait que plusieurs personnes autour de la ligue s'attendaient à voir LeBron retrouver la franchise de l'Ohio.

Un retour à Cleveland aurait évidemment une forte portée symbolique. C'est là que LeBron James a débuté sa carrière en 2003 avant d'y revenir une première fois en 2014 pour offrir aux Cavaliers le premier titre NBA de leur histoire en 2016.

À ce stade, aucune décision officielle n'a toutefois été annoncée par le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Plus que trois équipes vraiment en course pour LeBron James ?