Plus que trois équipes vraiment en course pour LeBron James ?

LeBron James remet la Free Agency à la mode. Les signatures de stars libres sur le marché sont de plus en plus rares depuis quelques années alors qu’elles représentaient le moment phare de chaque intersaison quand ce même LeBron choisissait Miami ou Cleveland ou encore quand Kevin Durant prenait la décision de rejoindre Golden State. Mais les temps ont changé. Les meilleurs joueurs de la ligue préfèrent verrouiller des contrats massifs avant de réclamer leur transfert un an ou deux avant l’expiration de leur bail. Ce qui se comprend aussi.

Mais le King est donc allé au bout de ses obligations avec les Los Angeles Lakers et le voilà en position pour décider seul de son avenir. Une bonne vingtaine d’équipes auraient contacté son agent et c’est le feuilleton le plus haletant des derniers jours, ainsi que de ceux à venir. Si plusieurs franchises ont été évoquées depuis une semaine, Shams Charania estime désormais que, selon ses sources, elles sont trois à s’être détachées du lot. Il s’agirait donc des Cleveland Cavaliers, du Miami Heat et des Philadelphia Sixers. Trois équipes de l’Est qui nourrissent de grandes ambitions.

Déjà, premier constat, les Golden State Warriors ne font pas partie de cette supposée liste réduite. L’insider explique que le Californiens devront probablement réussir à faire venir Anthony Davis dans la Bay pour convaincre LeBron James de lier son destin au leur. Les Minnesota Timberwolves ne sont plus cités non plus, même si toutes ces infos restent d’abord des spéculations et non des faits.

Giannis Antetokounmpo essayerait de pousser James à le rejoindre à Miami. Philly est revenu dans la course en rameutant Jaylen Brown et Cleveland espère un nouveau « home coming » de son super héros local.

Le retour à Cleveland est-il vraiment la meilleure option pour LeBron James ?