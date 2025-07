Chris Paul a refusé les Hornets, on le comprend

On ne sait pas encore où Chris Paul jouera la saison prochaine mais il ne finira pas sa carrière dans sa Caroline du Nord natale. On sait que le joueur est très attaché à son Etat mais il a tout de même refusé une opportunité proposée par les Charlotte Hornets. On peut imaginer qu'il avait un rôle de mentor intéressant qui pouvait l'attendre là-bas. Mais à 40 ans, et pour sa dernière saison, CP3 cherche sans doute un challenge un peu plus compétitif.