Juste avant l'annonce de la liste des 12 joueurs retenus pour l'Eurobasket cet été, l'équipe de France a connu un coup dur avec le forfait de Vincent Poirier. L'absence du joueur de 31 ans risque de laisser un vrai vide au sein du secteur intérieur des Bleus.

Et le sélectionneur Frédéric Fauthoux va devoir s'adapter avec seulement deux "pivots" dans son groupe : Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh. Mais pour l'intérieur de l'Anadolu Efes, la déception de rater ce tournoi va aussi se coupler à une longue indisponibilité !

Dans un communiqué officiel, le club turc a annoncé une absence estimée à 4 mois pour l'international français.

"Notre talentueux joueur, Vincent Poirier, subira mardi une intervention chirurgicale en France pour soigner la blessure au genou qu'il a connu en jouant pour l'équipe de France. Le joueur devrait être écarté des terrains pendant au moins quatre mois, et son retour à la compétition sera réévalué après l'opération", peut-on ainsi lire.

A en croire le staff turc, Vincent Poirier ne devrait donc pas retrouver les terrains avant 2026. Et le sort s'acharne sérieusement pour le Tricolore, plombé par les problèmes physiques au cours des derniers mois. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur et son club.