Le message de LeBron James à Russell Westbrook après son match raté

Russell Westbrook est passé à côté de son match mardi soir. Pour sa première avec les Los Angeles Lakers, l’ancien MVP n’a fini qu’avec 8 petits points au compteur tout en perdant 4 ballons. Son -23 de différentiel, le plus mauvais de la partie, est assez significatif : il n’avait pas d’impact et peinait à trouver sa place sur le terrain. Mais hors de question de s’alarmer pour les Angelenos et surtout pas pour LeBron James.

« J’ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie. De sourire et d’arrêter d’être si dur avec lui-même », confie le King.

C’est dans l’ADN de Russell Westbrook d’être très exigeant. Et surtout envers lui-même. Mais il est clair que le meneur All-Star va avoir besoin d’un temps d’adaptation. Il n’est pas facile pour lui de développer son jeu tout en étant dans l’ombre de LeBron James. Quand il n’a pas le ballon, ses adversaires l’ignorent s’il est au large. Mais avec le temps et les automatismes naissants, il finira peut-être par avoir un impact. Sinon, les Lakers auront fait une belle erreur.

