LeBron James ne voudrait plus de Russell Westbrook aux Lakers

Depuis plusieurs semaines, il se dit que l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James milite en interne pour l'arrivée de Kyrie Irving. Un trade pour le meneur des Brooklyn Nets impliquerait forcément le départ de Russell Westbrook.

Et il s'agirait de l'objectif prioritaire du King ! En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, l'ailier souhaite stopper sa collaboration avec le meneur. Après une première saison complétement ratée ensemble, le natif d'Akron estime qu'il "en a vu assez". Et il n'a pas envie de renouveler cette expérience.

Une rumeur qui va à l'encontre des dernières informations sorties. En effet, les trois stars des Lakers, James, Westbrook et Anthony Davis, auraient récemment eu une réunion téléphonique pour renouveler leur engagement dans ce trio.

Pour autant, sur les derniers jours, les bruits autour d'un départ de l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder ont continué. Après des discussions avec les Nets, les Lakers ont approché les Indiana Pacers.

Et si le deal semble totalement mort désormais, Westbrook était bel et bien concerné. En tout cas, si LeBron James pousse pour un départ de son partenaire, on peut s'attendre à des prochaines semaines mouvementées chez les Angelenos.

LeBron James en a “plus rien à faire” de l’avis des gens