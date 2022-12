Les Los Angeles Lakers vont-ils s'activer ? Depuis des semaines et des semaines, la formation de LeBron James se trouve au cœur de nombreuses rumeurs. Pour un mouvement majeur autour de Russell Westbrook et des picks (2027 et 2029). Ou des échanges à la marge, avec par exemple Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

Mais attention, l'immobilisme reste une option. Notamment avec Rob Pelinka. Et justement, probablement dans l'espoir d'un joli coup de pression public, les journalistes ont invité le King à s'exprimer par rapport à l'impact de la blessure d'Anthony Davis sur les plans des Angelenos.

Souvent prêt à faire passer ses messages devant les médias, James a préféré renvoyer la balle à Pelinka.

"Il ne s'agit pas d'une question pour moi. J'en ai aucune idée. Quand je joue, je suis présent, je me prépare à travailler, j'ai les gars à se mettre en action pour gagner un match. Je joue et je ne suis pas dans la direction. Donc, nous allons voir. Je suis concentré sur les matches et sur le fait de gagner, surtout quand je suis sur le parquet", a répondu sèchement LeBron James.

James n'avait visiblement pas le cœur à se lancer dans un discours passif-agressif dont il a le secret. En même temps, on le sait, LBJ milite en interne pour des mouvements importants dès maintenant.

Sur un déclin inévitable, LeBron James sait qu'il doit jouer le titre dans l'urgence s'il souhaite remporter une nouvelle bague. Reste à savoir si Rob Pelinka va réellement s'activer...

