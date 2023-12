LeBron James a claqué tous les records et enregistré tous les honneurs possibles et imaginables dans le basketball. A vrai dire, il ne lui manque plus qu’une ligne sur son palmarès : le Hall of Fame. Une formalité, certes, mais pour laquelle la star des Los Angeles Lakers va devoir attendre la fin de sa carrière.

Une incongruité pour le King, à en croire son tweet/X de samedi. Il s’est en effet publiquement demandé pourquoi les joueurs ne peuvent pas intégrer le Hall of Fame pendant leur carrière :

« Pourquoi les joueurs doivent-ils attendre d’être à la retraite pour entrer au HOF ? Les coaches peuvent à juste titre y entrer tout en continuant à coacher. Je me demande quelle est la différence. »

Why do players have to be retired before going into the HOF?? Coaches get in while still coaching rightfully so. Wondering what’s the difference though🧐

— LeBron James (@KingJames) December 23, 2023