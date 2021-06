LeBron James vs Kevin Durant : Scottie Pippen règle le débat… ou pas

Si LeBron James a longtemps été le choix numéro 1 quand il s’agissait de déterminer le meilleur joueur du monde, c’est probablement moins valable ces derniers temps. Pour certains (beaucoup ?), Kevin Durant lui a ravi la place.

Totalement inarrêtable, Kevin Durant est sans aucun doute le plus bel attaquant du monde. Et, selon Steve Kerr, un joueur plus doué que Michael Jordan :

« Il vient de montrer qu'il est le basketteur le plus talentueux de la planète, si ce n'est de tous les temps. (…) Plus doué que Jordan ? Je pense que KD est le plus doué, vraiment. »

Plus doué, hein, ce qui ne signifie pas qu’il est un meilleur joueur que MJ. De même qu’il puisse être le plus « gifted » de tous les temps n’implique pas qu’il est le meilleur joueur actuel.

Kevin Durant plus doué que Michael Jordan ? Steve Kerr lance le débat

Chacun aura donc son avis. Et son parcours avec les Nets, sortis au deuxième tour par les Milwaukee Bucks, ne risque pas de réconcilier les deux camps. Malgré les blessures, Brooklyn n’est passé qu’à un match - à une pointure même - d’aller en Finales de Conférence. Et Kevin Durant y a démontré un niveau totalement dingue. Au point que pour Giannis Antetokoumpo, il est le meilleur joueur du monde.

D’autres argueront qu’il n’a pas réussi à qualifier son équipe. Et que même si Kyrie Irving était blessé et James Harden amoindri, l’effectif des Nets avait de l’allure. Et n’était pas moins armé que certaines équipes des Cavs…

Et si Giannis le voit tout en haut de la hiérarchie, une légende du jeu ne partage pas cet avis. Pour Scottie Pippen, le lieutenant (titre réducteur…) de celui qui est considéré majoritairement comme le GOAT, KD a encore un peu de boulot avant de passer LBJ . C’est ce qu’il a expliqué à Yahoo Sports :

« Surpasser LeBron James nécessite un peu plus qu’un effort individuel. LeBron James est un joueur d’équipe complet qui comprend le jeu d’équipe et ce que c’est de gagner. Est-ce que KD a déjà atteint ce niveau ? Il est rentré à la maison… Je pense qu’il doit encore apprendre des choses. Concernant ce que ça nécessite d’emmener une équipe à la victoire. »

Kevin Durant s’est fait sortir mais il part avec un beau record