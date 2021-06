Giannis Antetokounmpo rend encore hommage à Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo avait besoin d’un nouveau match référence en playoffs. Il le tient avec ses 40 points, 13 rebonds et 5 passes décisives compilés lors d’un Game 7 épique contre les Brooklyn Nets. Le double-MVP n’a pas toujours dominé son sujet mais il s’est comporté en patron et c’est bel et bien son équipe qui sort vainqueur de cette superbe série.

Mais plutôt que de flamber après la qualification, le Grec préférait rendre hommage à son adversaire. Et plus particulièrement à Kevin Durant.

« J’ai dit il y a quelques jours qu’il était le meilleur joueur du monde et je le redis aujourd’hui. Il est toujours le meilleur joueur du monde. On savait qu’on devait gagner en équipe. On devait défendre en équipe sur lui. C’est ce que l’on a fait. On a gardé notre sang-froid quand on était mené 2-0. »

Avec ses 48 points, Kevin Durant a battu un record sur un Game 7. Une nouvelle performance d’exception, même s’il n’a pas réussi à aller au bout Au final, Giannis Antetokounmpo était paradoxalement… mieux entouré sur cette série. En effet, le « Big Three » des Nets n’a joué que 43 secondes ensemble. Kyrie Irving était forfait pour les deux derniers matches et James Harden a fini sur une jambe.

Mais les Bucks, et surtout leur superstar, mérite du respect. Beaucoup de respect.

