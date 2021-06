Kevin Durant s’est fait sortir mais il part avec un beau record

53 minutes sans quitter le terrain. Avec un James Harden diminué, un Kyrie Irving forfait et une rotation très resserrée (8 joueurs), Kevin Durant a joué l’intégralité du Game 7 épique entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks. Une nécessité pour permettre à son équipe de l’emporter. Les New-yorkais sont finalement passés près du but, battus 111 à 115 en prolongation, mais leur superstar s’est encore illustré en claquant 48 points en plus de ses 9 rebonds et 6 passes.

C’est tout simplement la performance la plus prolifique de l’Histoire sur un Game 7. Il a fait mieux que Dominique Wilkins et Sam Jones, tous les deux auteurs de 47 points. Bien évidemment, KD troquerait volontiers ce record contre une qualification pour les finales de Conférence. Il aurait pu y envoyer les Nets s’il n’avait pas mordu la ligne lors de son panier décisif pour arracher la prolongation.

Sans doute fatigué par les efforts répétés tout au long de la série, Kevin Durant a aussi raté ses deux dernières tentatives dans les ultimes secondes de la partie. Laissant ainsi les Bucks décrocher une très belle victoire. Mais quoi qu’il en soit, cette saison est pleine de positif pour le joueur de 32 ans. Il est revenu avec brio d’une terrible déchirure du tendon d’Achille. Il a prouvé qu’il était probablement toujours le meilleur basketteur du monde. Un crack sur lequel il faudra compter encore plusieurs années.

Kevin Durant, cette ligne mordue qui l’a empêché d’être un héros