Les Warriors n’ont vraiment pas oublié LeBron James

Au cours des 18 derniers mois, les Golden State Warriors ont réalisé plusieurs approches pour l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James.

Il s'agit de l'un des secrets les moins bien gardés de la NBA : les Golden State Warriors rêvent de LeBron James. Depuis plusieurs années, les Dubs ont l'ambition de l'associer à Stephen Curry. Mais ils n'ont jamais réussi à réaliser ce gros coup.

Lors de la deadline 2024, les Warriors ont réalisé une approche directe auprès des Los Angeles Lakers. A l'époque, les Angelenos avaient eu une posture simple : on ne souhaite pas se séparer du King, mais le dernier mot lui revient. Et LBJ avait poliment repoussé la possibilité de rejoindre les Warriors.

De son côté, l'insider Jake Fischer assure que Golden State a tenté, à plusieurs reprises, de discuter avec Los Angeles d'un trade de James au cours des 18 derniers mois. Encore récemment, il y a eu des rumeurs autours de l'avenir du vétéran de 40 ans.

Mais jusqu'à maintenant, les Warriors n'ont jamais trouvé une véritable ouverture. Au contrôle de son destin via une "no-trade clause", le natif d'Akron ne semble pas ouvert, dans l'immédiat, à un départ de Los Angeles.

La situation peut-elle évoluer l'été prochain au terme de son contrat ? Ou va-t-il envisager de prendre sa retraite ? GS va suivre, avec attention, l'évolution du dossier LeBron James.

LeBron James, trois équipes attentives pour l’été prochain