LeBron James, trois équipes attentives pour l’été prochain

Sauf surprise, LeBron James va bel et bien disputer cette saison 2025-2026 avec les Los Angeles Lakers. Malgré l'incertitude provoquée par le message de son agent Rich Paul au moment de l'activation de sa "player option", le King ne devrait pas bouger dans l'immédiat.

Par contre, il existe un vrai flou concernant la suite de sa carrière. Avec la fin de son contrat l'été prochain, l'ailier de 40 ans peut-il dire stop ? Et s'il décide de continuer, un départ des Lakers va-t-il représenter une option vu la situation entre les deux parties ?

Logiquement, ce dossier se retrouve d'ores et déjà surveillé en NBA. Selon le Dallas Hoops Journal, trois équipes sont prêtes à passer à l'offensive si James est sur le marché lors de la Free Agency 2026 : les Golden State Warriors, les Dallas Mavericks et les Cleveland Cavaliers.

Sur le papier, l'information semble crédible. Les intérêts des Warriors et des Mavs sont connus depuis plusieurs années. Et pour les Cavs, un nouveau retour de LBJ, afin d'encadrer des jeunes et boucler la boucle, peut avoir du sens.

Mais avant de se projeter sur une potentielle destination, il va falloir attendre de connaître les véritables intentions de LeBron James.

