LeBron James vs Michael Jordan organisé par Mr Beast, c’est quoi ce délire ?

MrBeast est un homme qui aime les concepts fous. Et avec 400 millions d’abonnés, 250 patates dans le coffre et zéro limite dans la tête, il s’est dit : "Tiens, et si je réalisais le fantasme ultime de tout fan de basket ? Un petit LeBron vs MJ, comme ça, en 1 contre 1, pour rigoler ?"

Jimmy Donaldson (son vrai nom)) veut organiser LE match que personne n’a jamais pu voir, sauf dans les discussions de comptoir et les threads Reddit de zinzins nostalgiques. GOAT contre GOAT, ou le débat éternel : d’un côté, LeBron James, bientôt 41 balais mais toujours capable de claquer des posters à 120 bpm chez les Lakers. De l’autre, Michael Jordan, 62 ans, six bagues et une aura de divinité grecque pour toute une génération.

Les fans de Bron brandissent ses stats, sa longévité et son QI basket de cyborg. Ceux de MJ dégainent son 6-0 en Finales, ses game winners, sa mentalité de psychopathe du parquet et la manière dont il a changé la NBA.

Mais au fond, tout le monde sait que ce débat ne sera jamais tranché… sauf si quelqu’un les fait vraiment jouer. Mais comment tu motives deux milliardaires à suer en un-contre-un devant des caméras YouTube ? Jordan, même à la retraite, joue encore pour gagner au pierre-papier-ciseaux. Sauf que là, il aurait face à lui un monstre physique de 20 ans de moins, qui envoie encore des chase-down blocks sur des gamins de 25 ans.

MrBeast parle d’un "avantage" pour équilibrer. Peut-être un LeBron qui shoote les yeux bandés ou en moon boots ? Bonne chance pour vendre ça à MJ, qui déteste perdre même au Monopoly avec ses gosses.

Et puis franchement, les deux ont plus à perdre qu’à gagner. Si LeBron gagne, c’est "normal". S’il perd, bonjour les mèmes. Si MJ gagne, il repart en hélico. S’il perd, il disparaît du classement all-time dans 70% des vidéos TikTok. Ça fait beaucoup de risques pour zéro trophée, non ?

MrBeast a déjà recréé Squid Game, a été enterré vivant, a fait gagner des îles en claquant plus d’argent que les Hornets sur les dix dernières Free Agencies. Donc s’il y a bien un mec capable de faire bouger les lignes de l’univers, c’est lui.

Mais pour l’instant, pas de date, pas de règles, pas de teasing officiel. Juste un tweet qui a fait trembler la toule. Est-ce que ce sera réel ? Est-ce qu’on va vraiment voir MJ trashtalker Bron entre deux lancers à 6 mètres ? Ou est-ce qu’on va se retrouver avec un deepfake bien sale dans un hangar mal éclairé ?

Affaire à suivre. Mais si ça se fait, on précommande direct le popcorn XXL.