Les Los Angeles Lakers peuvent souffler. LeBron James ne sera pas suspendu par la NBA et sera en tenue pour affronter les Phoenix Suns dimanche au 1er tour des playoffs, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Quelques heures plus tôt, la ligue avait informé ESPN que le King avait pourtant enfreint le règlement et le protocole sanitaire relatif au Covid-19, en assistant à un événement promotionnel pour une marque de tequila.

La NBA - que les plus taquins surnommeront la LBA (LeBron Basketball Association) après cette décision controversée - a convenu que l'événement qui s'est tenu peu avant le match de barrage face aux Warriors, ne présentait pas une menace réelle de propagation du virus. Toutes les personnes présentes ont dû se soumettre à un test PCR négatif ou une preuve de vaccination et l'opération se déroulait en extérieur.

Lebron: breaks protocol

The League: pic.twitter.com/MiGqPoHFI4 — playoff paint (@nba_paint) May 22, 2021

On peut supposer pour LeBron James qu'il s'agit de la première option, puisqu'il refuse toujours de dire, à ce jour, s'il a été vacciné ou non. Fin avril, Dennis Schröder avait expliqué que LeBron et lui étaient les deux seuls joueurs non-vaccinés mais qu'il était le seul à l'avoir formellement refusée. LeBron, lui, a simplement expliqué que c'était une décision qu'il prendrait en famille.

Là où le King va être accusé d'avoir bénéficié de favoritisme, c'est que ni la NBA, ni les Lakers, n'ont décidé de le placer dans le protocole Covid qui l'aurait contraint à s'isoler pendant 10 à 14 jours. On n'a pas toujours su pour quels motifs les joueurs mis en quarantaine au cours de l'année l'avaient été. La situation sanitaire a un peu évolué et c'est sans doute ce qui a aussi sauvé LeBron James.

A l'époque où la vaccination et le système de tests étaient moins généralisés, des joueurs comme Kevin Durant avaient été sortis en plein milieu d'un match pour être placés en protocole Covid.

