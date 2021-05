LeBron James a violé le protocole sanitaire de la NBA !

Encore un problème supplémentaire pour les Los Angeles Lakers ? Cette saison, les champions NBA en titre ont été longtemps diminués avec les absences d'Anthony Davis et de LeBron James. Mais pour les Playoffs, les deux hommes, sans être à 100%, sont bien de retour.

Et pourtant, on peut se demander si le King va disputer le début des Playoffs ! En effet, d'après les informations d'ESPN, James a enfreint le protocole sanitaire de la NBA cette semaine ! Avant le play-in face aux Golden State Warriors (103-100), l'ailier des Lakers a participé à un événement promotionel pour une marque de tequila.

Actionnaire, LBJ a ainsi participé à une fête avec plusieurs célébrités comme Drake ou encore Michael B. Jordan. Et même si tous les invités ont présenté un test PCR négatif ou un certification de vaccination, il s'agit bien d'une violation des règles de la NBA.

"C'est une violation des protocoles convenus, et, comme nous l'avons fait dans d'autres cas comparables dans la ligue, cela a été abordé avec l'équipe", a fait savoir un porte-parole de la NBA.

Et désormais, la décision de la Ligue se trouve bien évidemment très attendue. Dans des situations similaires cette saison, plusieurs joueurs ont subi un isolement pendant au moins 7 jours. Si la NBA isole LBJ sur cette période, il va rater le premier match dimanche face aux Suns. Et même probablement le second mardi.

Mais avec LeBron James et dans le cadre des Playoffs, la NBA peut-elle vraiment appliquer ce règlement ? A suivre...

